Príncipe William consola menina após morte do pai: ‘Eu perdi minha mãe’

Herdeiro do trono britânico visitou crianças de luto ao lado de Kate Middleton

LONDRES — O príncipe William, que raramente fala em público sobre a morte da sua mãe, a princesa Diana, consolou uma menina pela morte do seu pai. A cena comovente aconteceu na quarta-feira durante um evento de caridade em Londres. O herdeiro do trono disse que ele também tinha vivido uma dor semelhante à que a pequena britânica passava quando era muito jovem e aconselhou que ela não guardasse o sofrimento só para si.

— Você sabe o que me aconteceu? Eu também perdi a minha mãe quando era muito novo. Eu tinha 15 anos e meu irmão tinha 12 anos — disse William à menina de 9 anos, chamada Aiofe, cujo pai morreu de cancêr pancreático há nove anos. — Você fala sobre o seu pai? É muito importante falar sobre isso. Muito, muito importante.

Depois da atitude do príncipe, a mãe de Aiofe disse a jornalistas que a conversa entre os dois quase lhe fez chorar.

— Eu não conseguia acreditar quando ele começou a falar sobre a sua mãe. Foi muito emocionante e eu tive que me esforçar para não chorar. Eu quase chorei.

A história aconteceu quando William e a sua mulher, Kate Middleton, visitaram crianças em uma instituição beneficente em Stratford. Lá, eles encorajaram os pequenos a criarem vidros com lembranças sobre os seus parentes falecidos, para ajudá-los a lidar com o luto. As imagens do encontro foram divulgadas pela família real britânica.

Fonte: O globo

