Procon encontra produtos vencidos em supermercados da Capital

O Procon/MS durante fiscalização em Supermercados de Campo Grande encontraram aproximadamente 600 itens com prazo de validade expirado, ou seja, vencidos.

11 estabelecimentos foram inspecionados, entre os dias 21 de março e 10 de abril, tanto na área central quanto nos bairros.

Do total, apenas três estabelecimentos não apresentaram produtos com irregularidades. Nos demais supermercados, além de itens com validade expirada, também foram constatados baixo resfriamento de alimentos e falta de especificação dos produtos embutidos e embalados, além de publicidade enganosa.

Os produtos em condições inadequadas ou com prazo de validade expirado, foram descartados no ato da fiscalização. O descarte foi feito na presença dos fiscais do PROCON, isto para garantir que não voltassem a ser disponibilizados para a venda. Pacotes de arroz e feijão vencidos e com carunchos foram apreendidos para perícia.

De acordo com o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, é importante que o consumidor denuncie através do número 151 quando flagrar ou adquirir produtos fora das especificações adequadas.

O Código de Defesa do Consumidor, considerara impróprio produtos com prazo de validade expirado, deteriorado, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.

