Procurado Paraguai é ameaçado de morte pelo PCC

Hugo Volpe, procurador paraguaio precisa constantemente de segurança armada ao seu lado. Pois é um dos responsáveis nas investigações sobre a atuação da facção PCC no Paraguai. Por isso precisa cuidar da sua segurança.

Volpe recebeu a mais ou menos duas semanas uma ameaça de morte que veio através de uma ligação a um programa de rádio na cidade de Amambay, fronteira com o Brasil. Na ligação o integrante da facção PCC disse que se o procurado Hugo Volpe não interromper as suas investigações com o PCC na cidade do Paraguai estaria pagando um preço alto.

As palavras do homem não identificado na rádio foras as seguintes “Dá um alô pra ele (Procurador Hugo Volpe), que estão perseguindo a turma do PCC. Avisa a ele (procurador) que ele está na mira de uma ponto 50 ( calibre de arma )”.

A ameaça através deste telefone intensificou a segurança do procurado paraguaio. E acrescentou dizendo que apenas está fazendo o seu trabalho e isto é o ‘preço’ que se ‘paga’ por executar um bom serviço.

