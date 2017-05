Procurador Federal/MS protocola 5º pedido de impeachment contra o Governador Azambuja

O procurador federal Eduardo Henrique Magiano Perdigão Lima Cardoso Ferro usando da prerrogativa de ser cidadão sul-mato-grossense protocolou na tarde de hoje (24), o 5º pedido de impeachment contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na Assembleia Legislativa.

Eduardo, procurador federal destacou que “Apesar de eu ser membro da Advocacia-Geral da União, conhecida pelo combate à corrupção, eu faço o pedido devido à inércia das instituições que deveriam ter a obrigação fazer uma investigação sobre [o assunto]”

De acordo com a delação premiada dos irmãos Wesley e Joesley Batista, Reinaldo Azambuja recebeu R$ 38 milhões em propinas em troca de incentivos fiscais para a rede de frigoríficos. Tendo como base a delação premiada do grupo JBS, o procurador enumera possíveis crimes contra a probidade na administração e contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos.

O procurador desqualifica as justificativas do governador, que acusou os irmãos Batista de mentir para garantir a redução de pena ou até o perdão pelo envolvimento no crime, contrapartida prevista no acordo de leniência. Para isso, o procurador destaca que o delator deverá provar as informações ao juiz.

“Caso as informações fornecidas pelo delator sejam inverídicas, o juiz pode aumentar a sua condenação e ainda processá-lo por ‘delação caluniosa’, sendo punido com dois a oito anos de prisão por faltar com a verdade”, aponta. Além disso, a colaboração já foi reconhecida pelo Procurador-Geral da República e homologada pelo ministro Edson Fachin.

“Apesar do governador afirmar que os fatos da delação ainda tem que ser comprovados, por se tratar de uma delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal, já significa que as acusações já foram comprovadas”, enfatiza Eduardo.

As revelações resultaram, inclusive, “no maior benefício de todos os 155 acordos firmados na Operação Lava Jato”, o que corrobora com a teoria de que Reinaldo negligenciou a arrecadação de rendas de impostos em troca de favorecimento pessoal, procedendo “de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”.

Em destaque pelo procurador o trecho da delação que o diretor de tributos JBS, Valdir Aparecido Boni, em que ele afirma que a maioria dos termos de acordo para concessão de créditos presumidos era legítima, porém todos os investimentos realizados pelo Estado só eram realizados mediante pagamento de propina.

