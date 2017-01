Procurador geral da justiça rebate prefeito da Capital

Marcos Trad (PSD) depois de acusar o Ministério Público Estadual de atrapalhar a sua administração, enviando ofícios constantemente e solicitando informações ou solicitando prazo para resolver algum problema, Paulo Passos procurador geral rebateu. “A requisição de informações e documentos tem base constitucional e legal, visando o aprimoramento dos serviços públicos e o cumprimento das obrigações pelos gestores”.

E ressaltou Passos “rege-se pela absoluta imparcialidade e independência. Assim, expedição de ofícios decorre de notícias de eventuais irregularidades que necessitam ser apuradas”.

Passos disse ter contato pessoal com prefeito Marcos Trad, “com o qual tenho relação pessoal e institucional respeitosa”. Ele reafirmou a defesa dos promotores de Justiça de pedir informações. “Acredito que cumprir a Constituição Federal e as leis não atrapalha o exercício do poder de qualquer gestor público”, declarou.

O ex-prefeito Alcides Bernal (PP), sempre contou com a complacência do Ministério Público. Ele deixou a cidade em caos sem enfrentar questionamentos de promotores de Justiça como vem ocorrendo com Marcos Trad em 26 dias de administração.

