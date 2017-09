Procuradores do Estado homenageiam deputado Eduardo Rocha

Como forma de agradecimento Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul, estiveram no gabinete do deputado Eduardo Rocha, na manhã desta quarta-feira (20), para entregar uma homenagem ao parlamentar, como forma de agradecimento pelo apoio ao órgão.

Estiveram presentes Nelson Fontoura, Renato Maia, Adriano Lima e Wagner Garcia. Eles entregaram a Rocha, uma placa com os dizeres “A APREMS (Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul) agradece ao Senhor Deputado Estadual Eduardo Rocha, pelo apoio concedido aos Procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul pela aprovação da PEC 6/2017 que trata da alteração da Lei Orgânica da PGE/MS). A iniciativa honra o mandato e preserva a dignidade dos Procuradores do Estado”.

Rocha se sentiu muito honrado com a homenagem e reafirmou se apoio as causas que for de importância ao órgão, assim como o bem estar de toda a população do Estado.

