Procuradores Municipais promovem “guarda-chuvaço” no Congresso Nacional

Procuradores municipais se reuniram ontem (8), em frente ao Congresso Nacional, para um “guarda-chuvaço” contra a corrupção. De forma simbólica, guarda-chuvas foram abertos sob a mensagem “O procurador de carreira é seu guarda-chuva anticorrupção. Mantenha-o por perto”.

A ação faz parte do movimento promovido pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM), que começou no último dia 1º, intitulado Dia do Fortalecimento da Advocacia Pública Municipal. O ato também deu início à mobilização dos Procuradores Municipais que estarão em Brasília no dia 7 de março, junto com outras entidades, para o Dia Nacional da Advocacia Pública.

Entre terça-feira e quarta-feira, os procuradores também visitaram os parlamentares para enfatizar no início do ano legislativo a luta pela correta aplicação da lei, bem como a importância da advocacia pública para fortalecer o municipalismo.

Sobre o Dia do Fortalecimento da Advocacia Pública Municipal

O ato do dia 1º de fevereiro mobilizou centenas de procuradores municipais de todo o Brasil em ação de combate à corrupção com os prefeitos eleitos. Durante a ação, procuradores municipais de todo o país entregaram carta formal que reforça a luta da associação.

“O procurador municipal identifica irregularidades, orienta o caminho legalmente permitido e atua como advogado da sociedade junto à administração pública. Desta forma, age preventivamente no combate à corrupção e torna as cidades lugares melhores para se viver”, afirma Carlos Mourão, presidente da ANPM. “Com certeza temos mostrado aos representantes a relevância do procurador municipal para as cidades”, completa.

