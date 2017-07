Produtos novos e seminovos são destaques no Bazar do Bem da AACC

Evento acontece dias 12 e 13 de julho, na sede da instituição

Roupas de marca, calçados, brinquedos, acessórios, itens de utilidades domésticas e quadros serão vendidos no próximo Bazar do Bem, realizado pela AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer). O evento acontece nos dias 12 e 13 de julho, das 8h às 17h, no auditório da instituição. Lembrando que os produtos são novos e seminovos e com valores de mercado, as mercadorias são cuidadosamente selecionadas e os valores das peças são justos, levando-se em consideração a marca e a qualidade do mesmo.

A presidente da AACC/MS, MirianComparin Correa, explica que para captar recursos a instituição possui dois espaços em sua sede, locais estes que vendem produtos novos e usados, e estão abertos diariamente para visitação da população.

“Os bazares acontecem em ocasiões especiais, quando recebemos uma quantia grande de produtos sofisticados e de excelente qualidade. A diferença do Bazar e dos feirões é que os feirões são produtos populares e em liquidação; já os bazares são produtos selecionados e vendidos a preço de mercado. O diferencial deste evento, é que você colabora no combate ao câncer infantil e renova o seu guarda roupa, nosso público entende que a solidariedade vêem em primeiro lugar”, explica Mirian.

Para quem deseja contribuir com a AACC/MS e está em busca de produtos diferenciados e de qualidade, essa é a oportunidade. Para as compras, a instituição aguarda o público durante o dia todo, sem intervalo para almoço, disponibiliza uma lanchonete para compra de lanches no local, além de passar as compras no cartão de débito e crédito.

