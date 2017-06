Proerd deverá funcionar em todo o Estado de ms até o fim deste ano

O Proerd deverá funcionar em todo o Estado até o fim deste ano. Informação esta divulgada pelo comandante da Policia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, durante comemoração dos 20 anos do Proerd com participação do ministro do Desenvolvimento, Osmar Gasparini, governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e secretário de segurança José Carlos Barbosa.



De acordo com Acosta, desde a criação do programa 300 mil alunos do 5º ao 9º ano já foram beneficiados. Em média, são feitos 20 mil atendimentos por ano. “É uma ferramenta muito eficaz no combate ao tráfico porque, ao contrário do policiamento, o Proerd atua de forma preventiva, de forma a alertar os alunos e suas famílias sobre os riscos das drogas”, declarou o comandante.



O coronel pontuou ainda que, só este ano já foram apreendidas 50 toneladas de entorpecente no Estado.

