Prof. Rinaldo solicita melhorias para a educação em Glória de Dourados

Durante as sessões legislativas desta primeira semana do mês de julho, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Deputado Professor Rinaldo (PSDB), apresentou diversas indicações ao Governo do Estado e à Secretaria de Educação, solicitando diversas melhorias para a educação do município de Glória de Dourados, como cursos profissionalizantes, reformas e aquisição de materiais de apoio.

Atendendo à solicitação encaminhada pela Gerente Municipal de Educação, Maria Conceição Amaral Laboissier, o deputado pediu a abertura de três turmas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), conforme o parlamentar, “o município não possui turmas do Pronatec e é desejo da Prefeitura a realização de parcerias para dar capacitação à população gloriadouradense”.

Professor Rinaldo pediu reforma de escolas, para a Escola Estadual Professora Eufrosina Pinto, reformada em 2003, solicitou a troca do piso de duas salas de aula, que sofreu grande desgaste, vindo a soltar, causando risco para os alunos; para a Escola Estadual Hilda Bergo Duarte, requereu reforma e adequação física; Já para a Escola Estadual Weimar Torres, do Distrito de Guaçulândia, o pedido foi de reforma geral, visto que a última reforma na escola aconteceu em 1986.

O parlamentar solicitou ainda a realização de convênios para a aquisição de materiais de apoio, como notebooks e data show, para o Centro Municipal de Educação Infantil Professor Luiz Pinheiro, que atende 180 crianças; para a Escola Municipal Dois de Maio – Polo, que possui 479 alunos e; para a Escola Municipal Marinha do Brasil, que tem 290 alunos e projetos sociais na comunidade. De acordo com Rinaldo, “os pedidos feitos, são resultado de reivindicações apresentadas pela comunidade de Glória de Dourados, durante a visita que fizemos ao município na semana passada”, disse.

