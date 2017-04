Professor da UNB vem a Campo Grande e humilha professores do Estado dizendo que “Eles não sabem dar aulas”

TEIA DA EDUCAÇÃO:

Mais uma vez o Governo do Estado sai arranhado de uma promoção que pretendia “ensinar” professores e diretores do Estado a dar aulas.

Pedro Demo que segundo dizem ganha R$ 100 mil por palestra, por ser referência em educação e qualidade, política social e cidadania, se deu mal ao tentar “encrespar” com professores sul-mato-grossenses.

As reclamações contra sua metodologia falha está correndo nas redes sociais. São professores revoltados com as grosserias do palestrante. A maioria abandonou o local diante das humilhações desferidas contra esses profissionais.

BOCADOPOVONEWS recebeu três dos muitos áudios que estão correndo nas redes. São professoras “arrepiadas” com a falta de humildade e gentileza do palestrante da “Teia da Educação” e o resultado foi mais um arranhão no Governo do Estado. Os que abandonaram o local diziam que “o troco será dado no ano que vêm”.

Ouçam o que as professoras e diretoras estão dizendo:teia-01teia-02

