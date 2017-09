Professores de Brasilândia participam de capacitação do Sebrae

A prefeitura de Brasilândia, com uma política voltada para a valorização dos profissionais da educação, tem intensificado, cada vez mais, em cursos e palestras em prol dos docentes brasilandenses.

Dessa vez, os professores da rede municipal participaram, na manhã de ontem (18), na sede da Secretaria Municipal de Educação, do encerramento da capacitação “Educação Empreendedora”, oferecida pelo Sebrae em parceria com a prefeitura. O prefeito de Brasilândia, Dr. Antonio, esteve presente e agradeceu a participação de todos os docentes na qualificação.

Segundo os organizadores da capacitação, o objetivo é criar um ambiente propício à cultura empreendedora, na qual a partir dessa capacitação, os professores se tornem empreendedores e assim possam estimular os seus alunos.

A capacitação teve início na última segunda-feira (11) e ocorreu durante todo o dia. Já ao longo da semana, os encontros aconteceram no período noturno. O encerramento foi durante a manhã de sábado (16).

Diante disso, o curso do Programa Nacional de “Educação Empreendedora” do Sebrae foi desenvolvido de acordo com princípios pedagógicos que levem os participantes a entender que empreender significa alcançar seus objetivos e realizar seus projetos de vida. As propostas desenvolvidas procuram contemplar o contexto e as especificidades de cada faixa etária.

O prefeito Dr. Antonio entende que esta é uma forma de criar o espírito empreendedor desde cedo nas crianças e adolescentes. “Em momentos de crise, ficamos atentos somente com o presente e não preocupamos muito com o futuro. A proposta desta capacitação é uma maneira de incentivar, desde cedo, os alunos levar a cultura empreendedora para sua vida e também de toda a sua família”, destacou o prefeito.

