Professores de Campo Grande aderem à Greve Geral Nacional

Os profissionais da educação das redes estadual e municipal de Campo Grande decidiram, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 20 de junho, aderir à Greve Geral Nacional que acontece no próximo dia 30. A paralisação será contra as reformas trabalhista e previdenciária e também terá a pauta local contra o descumprimento da Lei Estadual 200 (Piso 20h da Rede Estadual).

A assembleia também deliberou a posição da ACP favorável ao indicativo de greve na Rede Estadual caso não haja uma posição do Governo quanto ao cumprimento da Lei do Piso 20h. Este indicativo ainda será debatido em Assembleia Geral na Fetems, no dia 30 de junho.

“Nossa luta em defesa dos direitos dos trabalhadores na para. O dia 30 será decisivo. Por um lado, estaremos mais uma vez protestando contra a retirada de direitos dos trabalhadores por meio dessas reformas absurdas que o Governo Federal quer promover. Da mesma maneira, defendemos o nosso direito ao Piso 20h na Rede Estadual, reconhecido em lei, e que não está sendo cumprido pelo Governo desde janeiro. Nós, trabalhadores, não vamos pagar a conta da corrupção e má gestão pública”, convoca o presidente da ACP, Professor Lucílio Nobre.

Para a vice-presidente do sindicato, professora Zélia Aguiar, o momento é de manter a resistência. “2017 tem sido um ano muito difícil, mas estamos resistindo com garra e convicção de que nossos direitos não serão destruídos sem que façamos a luta”, afirma Zélia.

Mesmo com o ataque feroz e organizado para retirada de direitos, o secretário de formação sindical da ACP, professor Gilvano Bronzoni, aponta que a luta dos trabalhadores e organização do movimento sindical tem conseguido barrar o retrocesso. “Nesta semana, tivemos uma importante vitória que mostra que a nossa luta não é em vão. A derrota do Governo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado é um sinal de que a força das ruas está surtindo efeito. Não podemos recuar até que essas reformas sejam completamente derrubadas”, avaliou Gilvano.

Nos próximos dias, a organização da Greve Geral vai definir a pauta de ações no dia 30 e a ACP divulgará a programação para a categoria.

