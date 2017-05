Professores e Administrativos termina mobilização sem solução sobre reajuste salarial

A manifestação dos professores e funcionários administrativos da rede estadual de ensino realizada na manhã de hoje (30) em Campo Grande terminou sem consenso sobre o reajuste reivindicado pela categoria.

Roberto Botarelli, presidente da Fetems junto com outros professores reunidos hoje pela manhã com o Roberto Botarelli secretário do Segov para conversar sobre o respectivo aumento a classe de magistrados. A greve de um dia, segundo a Fetems, atingiu 97% das escolas estaduais.

De acordo Botarelli, não há sinal de reajuste porque o governo alega baixa arrecadação. Segundo ele, devido a isso, o governo quer dialogar com a categoria até agosto. “Amanhã cedo, às 8 horas, governo e Fetems vão ter uma nova reunião, mas somente para tratar sobre os administrativos. O indicativo é de reajuste zero”, disse Botarelli.

Como o reajuste foi pedido em janeiro relatou o presidente da Fetems os trabalhadores irão se reunir na próxima semana e decidirão se a categoria entra ou não em greve. Botarelli ainda reproduziu a fala de Riedel que “Se der reajuste hoje, não paga a folha de pagamento no fim do mês”

Manifestação

A pista do Parque do Poderes foi liberada às 13 horas. Mais cedo, os manifestantes chegaram a interditar a Avenida Desembargador Leão Neto e a entrada do Parque dos Poderes pela Avenida Mato Grosso e Afonso Pena.

A concentração começou às 8 horas da manhã na rotatória a 200 metros da SED. A polícia estimou que mil pessoas participaram da manifestação, mas os organizadores afirmaram que foram 5 mil manifestantes.

