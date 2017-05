Proibir a entrada no Congresso é inconstitucional

A decisão da Presidência da Câmara dos Deputados de proibir a entrada de cidadãos para acompanharem as votações é inconstitucional e foi revogada ontem (10) pelo ministro Edson Facchin do STF. Os retrocessos das Reformas em andamento são reprovados pela maioria da população e ela tem o direito de saber quais deputados estão votando a favor dos seus direitos. A decisão respeita o artigo primeiro da Constituição Federal.

Para o deputado Dagoberto Nogueira (PDT) os trabalhadores precisam estar atentos aos parlamentares que estão votando contra eles hoje e que no ano que vem estarão em campanha eleitoral. “Estas reformas cassam os direitos trabalhistas, prejudicam os trabalhadores, e nós estamos denunciando isso. Essas mentiras que eles colocam na televisão nos denunciamos aqui no Congresso e o governo não quer que o povo saiba. O ministro Facchin fez justiça. Daqui pra frente o povo vai saber quem é deputado do bem e quem é do mal”, afirmou Dagoberto.

