Projeto de lei de autoria do vereador Papy, que implementa semana em alusão ao Creas, é aprovado em primeira discussão e votação

Durante a última sessão ordinária do primeiro semestre de 2017, realizada ontem (13), os vereadores da Casa de Leis aprovaram, em primeira discussão e votação, o Projeto de Lei n° 8.487/17, de autoria do vereador Papy, que dispõe sobre a comemoração da Semana Municipal do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS pela Câmara Municipal de Campo Grande-MS.

O projeto tem como objetivo intensificar a prestação dos serviços públicos destinados a atender pessoas e comunidades, que buscam apoio para desenvolverem sua autonomia, participação, exercício de cidadania e acesso aos direitos e humanos. A ação seria dedicada ainda à comemoração do Dia do Assistente Social, realizada no dia 15 de maio.

Segundo o vereador, “Campo Grande contém um grande número de assistentes sociais, bem como instituições que visam a assistência social nos bairros. A criação da semana, portanto, seria uma grande ação como forma de fortalecer todas as entidades da Capital, em parceria com a Prefeitura, a Câmara Municipal, órgãos não-governamentais e afins, além de ser uma grande ferramenta para difundir esse atendimento social. Sem contar que será uma forma de disseminar todo o conhecimento adquirido nesta área tão importante para o desenvolvimento das cidades e seus cidadãos”.

