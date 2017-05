Projeto de Lei do Deputado Dr. Paulo Siufi inclui no Calendário Cívico de MS Festa a São Luís Orione

Comemorada anualmente todo dia 16 de maio nos Municípios de Campo Grande e Dourados, a Festa comemorativa alusiva a São Luís Orione poderá ser incluída no Calendário Cívico e Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. É o que propôs o deputado estadual Dr. Paulo Siufi, através do Projeto de Lei nº 099/2017, na terça-feira (23), na ALMS.

“Esse projeto é de extrema importância, pois São Luís Orione representa um dos pilares da evangelização por meio da caridade e empatia com os mais necessitados”, justificou o deputado.

Sacerdote, São Luís Orione fundou em 1899 a Pequena Obra da Divina Providência (religiosos empenhados na caridade e em pregar o Evangelho). Os Pequenos Cotolengos são casas em que promovem e apoiam os deficientes físicos e mentais.

Em Campo Grande os festejos são organizados pela Paróquia Senhor do Bonfim, localizada na Rua Capiatã, 40 – Parque dos Novos Estados, pelo então responsável o Pároco Padre Jesoaldo Henrique, e junto a Obra do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, então administrada atualmente pelo Padre Valdeci Marcolino.

Em Dourados, ela acontece na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, organizado pelo atual Pároco André Scaglia, localizada na Rua Ramão Osório, 768 – Vila São Brás.

