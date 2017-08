Projeto Domingo em Família é regulamentado pelo prefeito de Campo Grande

O decreto que regulamenta o projeto Domingo em Família na Afonso Pena foi assinado na manhã desta segunda-feira (7) pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad. A solenidade aconteceu no gabinete do prefeito e contou com presença do Diretor-Presidente da Fundação Municipal do Esporte (FUNESP), Rodrigo Terra, entre outras autoridades.

Durante a assinatura do decreto, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do projeto para as famílias campo-grandenses. “Nossa cidade tem uma pluralidade de pessoas onde todas são tratadas com respeito e atenção, mais do que ampliar o acesso a práticas esportivas, iremos promover a união entre as famílias e resgatar a conivência familiar cada vez mais necessária nos dias de hoje”, destacou o prefeito Marquinhos.

Conforme decreto, uma via da Afonso Pena, localizada entre a Rua Cacildo Arantes e Avenida do Poeta, será interditada pela Agência Municipal de Trânsito (AGETRAN) para prática de esportes e de atividades de lazer todos os domingos. Neste domingo (13), será lançamento oficial do projeto juntamente com a realização da Maratoninha de Campo Grande, evento promovido pela Caixa Econômica Federal. A avenida estará interditada das 7 horas às 13 horas.

Para o vereador Otávio Trad, a realização do Domingo em Família é uma conquista para toda população campo-grandense. “Nosso objetivo com esse projeto é incentivar a prática de esporte, e contribuir para a melhoria da qualidade de vida do campo-grandense. Quero agradecer o prefeito, pois, desde o dia em que apresentei a proposta a ele, recebi seu apoio e hoje esse projeto se torna realidade.”

O projeto foi aprovado, por unanimidade, no dia 23 de maio deste ano e sancionado pelo prefeito no dia 26 de junho, por meio da Lei Municipal nº 5.813/17. Assinaram o projeto com vereador Otávio Trad, os vereadores: Prof. João Rocha (PSDB); Júnior Longo (PSDB); William Maksoud (PMN); Odilon de Oliveira (PDT); Ademir Santana (PDT); Betinho (PRB) e André Salineiro (PSDB). ,

FONTE: Câmara Municipal de Campo Grande/MS

