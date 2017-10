Projeto Florestinha planta 500 mudas nativas doadas pela PMA ao hospital São Julião pra projeto de recuperação de 23 hectares de área

Hoje (19) pela manhã, as crianças do Projeto Florestinha participaram de um plantio de mudas visando à recuperação de uma área de 23 hectares do hospital São Julião. O Projeto do hospital, em parceria com o Rotary Club, Hospital Regional, PMA, SEMADUR e outros parceiros é realizar o plantio de 20.000 mudas nativas, em uma área ao lado do hospital, que atualmente é de pastagem.