Projeto Florestinha realiza Educação Ambiental para alunos em São Gabriel do Oeste

O Projeto Florestinha de Campo Grande possui um cronograma de todo mês atender em Educação Ambiental escolas de Corumbá e Ladário. Além desses dois municípios, outros também são atendidos pelo menos uma vez por mês.

Nesta semana (11 a 15) as crianças e adolescentes do Projeto Florestinha da Capital atenderam 1.885 alunos das seguintes escolas de São Gabriel do Oeste: Escola Municipal Ênio Carlos Bortolini (420 alunos), Escola Municipal Senador Filinto Muller (49), Fundação Educacional Cristo Redentor (111), Escola Municipal Nilma Glória Gerace Gazineu (503), Escola Municipal Pingo de Gente (340) e Escola Municipal Armelindo Tonon (462).

A Educação Ambiental realizada pelo Projeto possui parceria com as Prefeituras das cidades solicitantes e da empresa MS GAS. Só no primeiro semestre deste ano foram atendidos 18.319 alunos de 44 escolas públicas e privadas em nove municípios do Estado. Neste segundo semestre foram atendidos mais 2.455 alunos de Corumbá e Ladário no mês de agosto e mais os atendidos 1.518 em setembro em Corumbá, sem contar, atendimentos realizados em recebimentos de escolas nas instalações dos Projetos e em escolas da Capital.

BANDEIRANTES – Na próxima semana serão atendidas escolas do município de Bandeirantes, com prioridades às escolas rurais. Nos dias 18, 19 e 20 (setembro) serão atendidas as escolas rurais e, nos dias 21 (dia árvore) e 22 serão atendidas escolas urbanas.

A vantagem do trabalho, é que ele todo realizado em metodologia lúdica e, além disso, são entregues folhetos patrocinados pela empresa MS-GAS sobre os temas discutidos aos professores, em quantidades dos alunos participantes, para que eles continuem a discussão dos temas, de forma que os estudantes entendam que o ambiente é um sistema complexo, de onde saem todas as riquezas e serviços que servem e mantêm viva à humanidade. Ou seja, trata-se de uma metodologia, em que a Educação Ambiental não-formal incentiva à formal, que será desenvolvida no dia-dia pelos professores.

A ideia é que os alunos entendam que nesse sistema complexo e interativo, qualquer ente afetado, prejudica outros em cadeia, gerando desequilíbrios que vão interferir diretamente na qualidade de vida do ser humano. As oficinas didáticas são as seguintes temáticas:

1. Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos.

2. Visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados), com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, etc.

3. Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc.

4. Ciclo da Água, com palestras sobre o ciclo, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos.

5. Casa da Energia – Trata-se de uma maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, micro-ondas etc.). Com esta oficina é realizada a discussão e informação sobre os tipos de energia e a importância ambiental de se economizar este recurso.

6. Plantio de mudas nativas, com palestra sobre flora (Desmatamento, erosão de solos, controle de poluição, assoreamento), preservação, conservação e uso racional dos recursos hídricos.

O importante também desse trabalho é a formação de multiplicadores e o envolvimento dos policiais com a comunidade, o que permite mais confiabilidade e consequentemente mais empenho da população no auxílio em defesa do ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, conforme prevê o artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

