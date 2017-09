Projeto ‘Lojinha do Bem’ leva dignidade e cidadania aos moradores do bairro Bom Retiro

No dia 13, a Lojinha do Bem estará na cidade de Guia Lopes da Laguna

“Fazer o bem sem olhar a quem”. Foi nesse clima e energia que aproximadamente 150 moradores do bairro Bom Retiro prestigiaram o 1° encontro do projeto Lojinha do Bem, que aconteceu na manhã de sábado (9), em Campo Grande. A iniciativa teve o objetivo de despertar a solidariedade nas pessoas através da doação e a conscientização sobre o reaproveitamento de objetos não mais utilizados, como roupas, calçados, brinquedos e utensílios domésticos.

“A Lojinha do Bem tem o objetivo de socializar, oferecer um poder de compra e mais dignidade aos moradores da região. É uma ação em conjunto, onde a satisfação é tanto para quem doa, quanto para quem recebe o produto doado”, disse Coronel David.

Como funciona a Lojinha do Bem

Uma senha foi distribuída no período de 7h da manhã até 8h30, no bairro Bom Retiro, juntamente com um (cupom de cédulas fictícias). Com esta senha foi possível estabelecer uma ordem de acesso para que toda a comunidade adquirisse os produtos de forma justa e organizada e com o cupom em mãos, os moradores puderam adquirir os produtos, de acordo com a sua necessidade. No dia 13, no período de 13h30 até 16h30, a entidade beneficiada com a Lojinha do Bem será a APAE da cidade de Guia Lopes da Laguna, em MS.

Guia Lopes da Laguna

– Avenida Visconde de Taunay, n°1361, Centro, Loja Mundo das Utilidades (ao lado do Banco do Brasil)

– Apae Guia Lopes – Rua Quintino Bocaiúva, 1842 – Vila Planalto

*Mais informações pelo telefone (67) – 99901-2220.

Comentários