Projeto obriga escolas a divulgar telefone do Conselho Tutelar

Todas as escolas públicas e particulares de Dourados terão que divulgar em cartazes o telefone do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Pois a partir de agora é Lei.

A Câmara Municipal aprovou a Lei 4120 no dia 11 de Setembro que determina seja colocado cartazes com o número do telefone do Conselho.

Quando ao descumprimento está previsto que a Escola Particular será penalizada de cinquenta Unidade Fiscal. Por parte do ensino público será apurado a responsabilidade do diretor e aplicado a sanção penal.

