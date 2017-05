Projeto Social Unidos pela Fé chega a Juti e Eldorado neste fim de semana

Os moradores dos municípios de Juti e Eldorado serão agraciados com a ação social que tem percorrido vários municípios de Mato Grosso do Sul desde o mês de março. O projeto social Unidos Pela Fé mantido pelo deputado estadual Lidio Lopes (PEN) firmou parceria com as prefeituras dos dois municípios para disponibilizar atendimentos gratuitos nas áreas de odontologia, jurídica e médica. Os atendimentos serão realizados em um ônibus adaptado para receber a população nos períodos matutino e vespertino a partir das oito da manhã. Na sexta-feira (12), o ônibus estaciona no município de Juti, distante a 320 quilômetros da Capital e ficará a disposição da população na principal praça da cidade. Na praça haverá ainda corte de cabelo e brinquedos infantis para as crianças. Em Juti,a ação social acontecerá a pedido da vereadora Rose Gonçalves (PEN).

No sábado será a vez de Eldorado, localizado a 447 quilômetros da Capital, receber a equipe do projeto social Unidos pela Fé. Lá o ônibus ficará estacionado ao lado do ginásio de esporte Antonio Carrocini. Em 2017, o ônibus já percorreu os municípios de Nova Alvorada do Sul, distante a 163 quilômetros de Campo Grande, Antônio João, distante a 280 quilômetros da Capital, Nioaque, distante a 180 quilômetro de Campo Grande e Terenos, localizado a 32 quilômetros de Campo Grande. Nos dias 28 e 31 deste mês será a vez dos campo-grandenses receberem a equipe da ação social que acontecerá no Bairro Aero Rancho.

