Proposta de Picarelli institui o “Dia do Educador especial”

O Dia do Professor Especializado em Educação Especial poderá ser incluído no Calendário Oficial de Mato Grosso do Sul. A data comemorativa instituído pela lei nº 3.945, de 04 de agosto de 2010, passa a ser comemorado, anualmente, em 22 de agosto pela proposta apresentada pelo deputado Maurício Picarelli (PSDB), corregedor geral da Casa, por meio do Projeto de Lei, durante a sessão plenária de quarta-feira (23/08).

Para o deputado, percebe-se que na caminhada de uma educação para todos e sem exclusão, é fundamental que o educador especial tenha seu papel definido e valorizado para que assim esteja consciente da sua prática pedagógica. Segundo o parlamentar, busca-se, com essa homenagem, repensar o papel do educador especial na classe do sistema regular de ensino em que haja inclusão de alunos especiais. “O professor em educação especial tem papel decisivo e de imensa responsabilidade nesse processo.Ele exercerá seu papel, fundamental, para assegurar a educação inclusiva”, destacou

Picarelli também entrou com projeto de lei, que cria a Medalha de Mérito Educador Especial, destinada a homenagear profissionais da área que tenham prestado relevantes serviços à Educação Especial no Estado de Mato Grosso do Sul.