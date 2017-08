PT lançará candidatura ao governo de MS em outubro

O presidente do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul (PT-MS), o deputado federal Zeca do PT afirmou que o partido terá candidato tanto ao governo do Estado como para o Senado.

Em nota, Zeca afirmou que é mentirosa a notícia publicada no jornal Correio do Estado, que diz que e o PT estaria negociando uma coligação com com PMDB e PT para o pleito de 2018.

O presidente do PT afirmou que estão sendo discutidos os nomes para chapa compor as vagas de governador e de senador, qual já declarou pré-candidato e que em outubro, na péróxima reunião do Diretório Estadual será anunciado os nomes para pré-candidatura petista, que tentará voltar ao governo após 12 anos.

Veja a nota na íntegra:

NOTA PÚBLICA – O CORREIO DO ESTADO MENTE

O jornal Correio do Estado traz na edição de hoje matéria mentirosa noticiando sobre supostas conversações minha com lideranças do PMDB e PSDB sobre eventual aliança eleitoral para 2018.

Quero dizer que se trata de mais um absurdo de um jornal sem credibilidade.

Ao contrário neste momento estamos articulando para a próxima reunião do Diretório Estadual em outubro próximo, o lançamento da nossa pré-candidaturas a governo e ao senado.

Portanto, independente da vontade de alguns, vamos ter candidato do ao Governo e ao Senado .

