PT – MS vai ‘invadir Curitiba’ no depoimento de Lula a Moro

Os 44 representantes de sindicados e movimentos sociais que saíram de Mato Grosso do Sul chegaram a Curitiba na manhã de hoje (10). A comitiva saiu com o propósito de apoiar o ‘companheiro’ Lula. Pois o ex-presidente participa de uma audiência com o juiz Sérgio Moro. A expectativa é que Lula faça um pronunciamento para as pessoas que estão na concentração após o depoimento.

Ademar Plácido da Rosa, secretário de políticas municipais da Fetems e um dos organizadores da viagem informou que a comitiva que saiu de MS irá se juntar ao acampamento levantado em frente da Universidade Federal do Paraná, onde estão sendo realizados diversos atos culturais e intervenções. “A expectativa é que no final do dia o ex-presidente Lula faça um pronunciamento público”, salientou Ademar.

Logo que chegaram, os membros da caravana de MS fizeram uma intervenção em frente a UFPR dizendo que a luta é por uma ‘Justiça justa’, pelos direitos sociais e por novas eleições.

