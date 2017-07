Publicada lista de contagem de Tempo de Serviço e a Avaliação de Desempenho para Promoção Funcional

Nesta sexta-feira (07), foi publicada a lista de contagem de Tempo de Serviço e a Avaliação de Desempenho dos policiais civis para fins de Promoção Funcional, por Antiguidade e Merecimento. Acesse a lista completa no suplemento do Diário Oficial nª 9445 abaixo.

Os interessados poderão interpor recurso no prazo de 10 dias, a contar da publicação em Diário Oficial do Estado. O requerimento deve ser enviado à Coordenadoria de Administração do Conselho Superior da Polícia Civil. Endereço: Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo n° 1203, Parque dos Poderes, CEP 79037-100 – Campo Grande/MS.

Lista completa no suplemento do Diário Oficial nª 9445

do9445_07_07_2017_sup1