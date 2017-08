Quadrilha que roubava cargas é presa na BR-364

Policiais Civis e Rodoviário Federal em Cuiabá prenderam na manhã do dia (4) João Carlos Oliveira, 53 conhecido como ‘Carlinhos’. O suspeito é apontado como líder de uma quadrilha que roubava cargas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

João Carlos está sendo investigado pelas policiais dos quatro estados e tem mandado de prisão expedido pela 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. O segundo suspeito que estava com João Carlos é Alex Sandro de Lima, 42 anos que foi preso por associação criminosa.

A polícia identificou João Carlos como a autor de roubos de cargas. Os roubos aconteceram no Estado de MS onde dois caminhões foram furtados, no interior do Estado de SP também furtaram dois caminhões e no Estado do Paraná onde furtou um caminhão.

PRISÃO

A Prisão de João Carlos aconteceu no momento que o mesmo conduzia um veículo Toyota/SW-4 preta, e estava na companhia de Alex quando foi abordada pela equipe da PRF, na rodovia BR-364 perto de Santo Antônio do Leverger.

No momento da prisão o suspeito apresentou uma CNH falsa em nome de José Carlos Jaque.

Entretanto a polícia prendeu em flagrante João Carlos líder do grupo por uso de documento falso e associação criminosa. Além do mandado judicial de prisão preventiva que está em aberto.

