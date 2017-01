Quatro ladrões tentam invadir Correios e são mortos pelo Bope na Capital

Caso aconteceu na madrugada de hoje, no Centro de Campo Grande

Quatro ladrões morreram após confronto com equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), por volta da 1h de hoje. O grupo tentava invadir agência dos Correios, na Rua Arthur Jorge, no Centro de Campo Grande, quando o flagrante aconteceu.

Conforme informações iniciais, equipe do serviço reservado do Bope já vinha investigando a onda de crimes e roubos que vem ocorrendo em agências dos Correios, na Capital e interior do Estado.

Ao saber da última tentativa de furto, policiais foram ao endereço da agência e se depararam com os criminosos. Houve confronto e quatro ladrões baleados.

Todos foram socorridos e levados à Santa Casa, mas não resistiram e morreram. Devido ao tiroteio, vidros da agência ficaram estilhaçados. Os criminosos ainda não foram identificados. A reportagem acompanha o caso.

Fonte: Correio do Estado

