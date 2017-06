Quatro pessoas morreram após carro cabotar e cair de ponte

Acidente na BR-163 em Itaquiraí/MS na manhã de hoje vitimou pelo menos quatro pessoas e entre elas três crianças.

Um bebê de 2 anos e uma mulher identificada como Samara Borges, sobreviveram ao acidente na ponte do Rio Maracaí na manhã desta quinta-feira (29), em Itaquiraí/MS. Outros três passageiros do veículo, que caiu de proximamente 40 metros, morreram no local.

De acordo com o delegado Eduardo Lucena, responsável pelo caso, ao contrário do que divulgado inicialmente, a única criança que estava no carro foi resgatada e levada para o hospital da cidade. As vítimas foram identificadas como Fernando de Oliveira da Silva, de 25 anos, Rodrigo da Silva, de 17 anos e Camila Paiva, de 25 anos, mãe do bebê.

A Polícia Civil informou ainda que o condutor do veículo teria perdido o controle da direção, capotado o veículo e caiu no rio. O acidente aconteceu por volta das 7h30, a cerca de 10 quilômetros da cidade e equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, PRF e Corpo de Bombeiros, estão no local.

*editado para acréscimo de informações as 13:40h

