Queda de galho de árvore interdita transito na Capital

Um Leitor da Revista Boca do Povo informou a redação do jornal a pouco que um galho de uma árvore seca está pendurado na árvore e desta forma interditando uma das vias. De acordo com o leitor o transito está bem prejudicado no local, formando uma fila de veículo grande.

A queda do galho da árvore se localiza na Av. Fernando Correia da Costa entre as Ruas José Antônio e Joaquim Mortinho.

A Redação da Revista Boca do Povo entro em contato com a SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e serviços públicos) e prontamente atenderam a solicitação de uma equipe ao local.

De acordo com a SISEP equipes estão se deslocando para o local para retirada do galho e liberar a segundo via aos motoristas.

