Queda do dólar estimula gasto de brasileiros no exterior em dezembro

Apesar da queda de mais de 16% nas despesas dos brasileiros em viagens internacionais em 2016, em dezembro esses gastos tiveram alta de 11,8%, na comparação com o último mês de 2015, mostram dados do Banco Central divulgados nesta terça-feira (24).

Os gastos foram para US$ 1,39 bilhão -contra o montante de US$ 1,24 bilhão em dezembro de 2015.

A reação nas viagens ao exterior foi estimulada, de acordo com o chefe-adjunto do Departamento Econômico do BC, Fernando Rocha, pela apreciação do câmbio. Em dezembro de 2015, a taxa média de câmbio foi de R$ 3,87 por dólar; no mês passado, de R$ 3,35 por dólar.

“Esses R$ 0,52 de diferença significam uma apreciação de 13,4% do câmbio, e são o principal determinante nesse aumento”, explicou Rocha.

Os estrangeiros gastaram US$ 451 milhões em viagens em dezembro do ano passado no Brasil, o que fez o resultado da conta viagens ser deficitário em US$ 941 milhões. Em janeiro, até o dia 20, os brasileiros gastaram US$ 1,12 bilhão no exterior, de acordo com números parciais informados pelo BC.

Ao longo do ano passado, o BC registrou um deficit em viagens 26,4% menor do que em 2015, já que a crise derrubou os gastos internacionais.

No ano passado, os brasileiros gastaram US$ 14,4 bilhões em viagens no exterior, uma redução de 16,4% na comparação com o ano retrasado. Já as despesas dos estrangeiros com viagens no Brasil somaram US$ 6 bilhões, ou seja, um crescimento de 3% ante 2015.

“Essa queda nos gastos está vinculada à redução da renda doméstica”, afirmou o chefe-adjunto do Banco Central.

