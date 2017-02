Queda no ICMS do gás

A arrecadação do ICMS do gás no primeiro mês teve uma queda de 62,9%. Acendendo um alerta vermelho nas finanças do Governo do Estado.

O volume do gás ficou em 453,4 milhões de metros cúbicos, isto no primeiro mês o que rendeu R$38,6 milhões de ICMS. Contudo em janeiro de 2016, o estado havia arrecadado R$ 104,3 milhões com uma tributação sobre R$ 948,2 milhões de metros cúbicos.

Diante desse rombo o governos precisou se ajustar administrativamente e sendo ainda mais rigoroso na cobrança com a Petrobras em relação aos motivos do recuo na importação do produto boliviano.

Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica completou “No ano passado, demos início aos estudos para a reforma administrativa. O que a gente não contava era com a sinalização de queda na arrecadação em dezembro e a confirmação dela em janeiro muito acima do volume esperado. Então, toda a estruturação que a gente tinha feito para equilibrar as contas foi impactado. Mudou o cenário”

