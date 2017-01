R$ 2 milhões são gastos pelo Governo em revitalização de Pontes

O Estado gastou R$ 2 milhões em revitalização de pontes, contudo isto não resolveu o problema. Pois em tempo recorde de seis meses, duas pontes localizadas em estradas vicinais do município de Guia Lopes da laguna foram erguidas pelo governo do Estado, investimento que totalizou R$ 2,054 milhões. Enquanto isso, uma terceira, localizada na MS-382, que ficou conhecida por ter caído “em efeito dominó” no dia 2 de janeiro de 2016, continua à espera de solução. Duas licitações foram abertas em maio do ano passado e só foram efetivadas em novembro. O último processo iniciou-se na semana passada. Não há previsão para o começo das obras.

As estradas rurais que dão acesso ao assentamento que abriga 72 famílias, já contam com estruturas prontas. E ainda as lavouras e propriedades rurais que pertencem ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao pecuarista Ivanildo da Cunha Miranda, que foi tesoureiro da campanha do chefe do Executivo ao governo do Estado. Ele doou R$ 480 mil para o pleito.

As pontes inauguradas em novembro estão sobre o rio Santo Antônio e o córrego Debarrancado. Ambas fizeram parte do pacote de obras emergências contratadas depois dos estragos das chuvas em cidades do interior entre o final de 2015 e começo de 2016.

