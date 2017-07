Reajuste linear de 2,94% não é nem a inflação, afirma Sinpol-MS

Ontem (03), o governo do estado reuniu-se com cerca de 45 entidades sindicais, dentre elas o Sinpol-MS, para anunciar o reajuste linear de 2,94% para os servidores públicos estaduais a ser pago a partir de outubro deste ano e a continuidade do abono salarial até maio de 2018. O percentual não agradou, pois não compensa nem a perda inflacionária dos últimos doze meses.

“Esse índice irrisório é abaixo da inflação registrada de maio de 2016 a maio de 2017, que é de3,59% segundo o IPCA. Não vamos pagar pela má gestão e pela ‘crise’ que não permite a valorização do servidor, mas que incentiva a isenção do ICMS. Essa gestão é muito contraditória”, destacou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

Há quase um mês os policiais civis estão acampados em frente à governadoria protestando contra o governo do estado, que não cumpriu os compromissos assinados com a categoria, como o reposicionamento salarial e reestruturação da carreira. O grupo promete permanecer no local até que os pleitos sejam atendidos. Nos próximos dias, a diretoria do sindicato deve convocar uma Assembleia Geral para deliberar novas mobilizações.

