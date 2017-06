Realização de concurso público sem recursos para pagamento de pessoal é preocupante, alerta Sinpol-MS.

O aguardado edital do concurso da Polícia Civil foi publicado ontem (08), porém o Sindicato dos Policiais Civis do MS vê com preocupação a contratação de novos servidores, pois de acordo com a administração estadual não há recursos para conceder reajuste salarial à categoria. “O governo estadual alega que devido à crise não tem como dar nem o percentual das perdas inflacionárias, então como poderá pagar os salários de mais servidores? É no mínimo uma atitude contraditória”, alertou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

No edital, estão previstas as nomeações de 100 escrivães, 80 investigadores e 30 delegados, porém esse quantitativo não cobre nem 15% do déficit do efetivo que atualmente é estimado em cerca de mil agentes de polícia judiciária e 200 agentes de polícia científica. “A realização de concurso público na Polícia Civil é um pleito do sindicato, porém queremos que estes novos colegas ingressem na instituição com uma perspectiva de carreira, com uma boa remuneração e, principalmente, motivados a dedicarem-se à profissão”, destacou Giancarlo.

Desde quinta-feira (07), os policiais civis estão acampados em frente à governadoria reivindicando que o governador Reinaldo Azambuja atenda à classe e cumpra os compromissos firmados.

O concurso

Para participar do certame o candidato deve atender aos requisitos, tais como:

Ter nacionalidade brasileira;

Ter entre 21 e 45 anos completos na data de encerramento das inscrições;

Ter concluído curso superior em nível de graduação;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Ter boa conduta na vida pública e privada, não registrando antecedentes criminais, nem ter praticado infração penal;

Confira o edital completo no sitehttp://www.fapems.org.br/site/concurso-policia-civil-ms-2017/

