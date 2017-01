Rebelião de Facções em Presídio Feminino em MS

Rebelião no Presídio Feminino Irma Zorzi, em Campo Grande que teve inicio na manhã de quarta-feira (18), em meia hora Batalhão de Choque da Policia Militar conteve a rebelião. As detentas haviam derrubada parte de uma parede que dividia as celas com a intenção de iniciar conflito entre as facções Comando Vermelho e PCC.

As celas foram unificadas com a utilização de ferramentas improvisadas, pedaços de metal e outros objetos retirados das próprias celas e banheiros. Os servidores que fiscalizam o local perceberam clima estranho e, ao questionarem as mulheres, foram informados que havia a intenção do motim durante o banho de sol.

André Luiz Santiago, presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul, proferiu que ordem para iniciar a revolta teria partido de membros de facções de outra penitenciária. “Parece que tem uma ordem para haver briga entre as facções, um reflexo do que está acontecendo em outras partes do país”.

Cinco detentas se preparam para serem transferidas, mas os locais não serão divulgados por motivo de segurança de acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário)

A situação do presídio está controlada, mas clima de tensão permeia no ar. O presídio tem capacidade para 231 internas, mas abriga 336.

Apesar da situação mais urgente ter sido controlada, o clima permanece tenso na unidade.

Batalhão de Choque chegando ao presídio feminino Irmã Irma Zorzi

