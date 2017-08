Reconstituição do crime no caso Kauan durou 4 horas

A reconstituição da morte do menino Kauan, 9 anos durou cerca de 4 horas e contou com a participação do suspeito do crime o professor de 38 anos e mais duas pessoas que teriam contato com os adolescentes e com o suspeito.

Informações são de que a reconstituição serviu para confrontar as versões apresentadas para o crime. No decorrer da reconstituição o professor suspeito do crime permaneceu em silencio. E de acordo com informações os exames de DNA não foram conclusivos para o sangue de Kauan.

A coleta do material para os exames teria sido prejudicado diante de uma pesada limpeza feita na residência do acusado.

Será realizado nesta terça-feira (22) uma coletiva de imprensa.

Participaram da reconstituição 30 policiais com 14 viaturas.

