Redemoinho destelha casa e assusta moradores na Capital

Moradores do Jardim Panamá em Campo Grande se assustaram com um redemoinho relâmpago que atingiu uma residência e destelhou o telhado da cozinha. Este fenômeno é bem comum em dias de intenso calor. Com o barulho vizinhos confundiram com uma bomba e acionaram a polícia.

Odacy Barbosa da Silva de 74 anos estava na cozinha preparando pão, quando saiu do cômodo e ouviu o estrondo. A idosa relatou que ‘Pensei que a parte da casa tinha caído’.

A filha assustada relatou que viu um redemoinho de terra e depois ouviu o barulho e que se segui em direção ao portão da casa e sumiu na rua. E declarou não entender o que havia acontecido.

