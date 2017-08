Reféns sequestrado na fronteira escapam pelo porta-malas após horas de tortura

Os mesmos foram identificados como Os paraguaios, Marcos Blanco de 29 anos e Luís Fernando Nara Aguirre (28), que na tarde de sábado (19) por volta das 19:00hs, após serem chamados por um suposto cliente para que estes instarem câmeras de segurança em uma residência situada na cidade de Ponta Porã. Isto de acordo com o site Porã News.

Ainda de acordo com o site os dois paraguaios então se dirigiram para o local indicado pelo suposto cliente quando foram abordados por indivíduos que se encontravam a bordo de uma camionete que os sequestraram e que durante várias de tortura, foram colocados no porta malas do veículo VW, tipo sedan, cor vermelho, placa PXP 877 Paraguai, de propriedade da vítima que foi conduzido por um dos sequestradores e ao cruzar a linha divisória com destino a cidade de Pedro Juan Caballero, os mesmos conseguiram abrir o porta malas e escapar.

Após escaparem pediram auxílio em uma residência e aos agentes da Polícia Nacional do Paraguai, que os encaminhou, um ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero e o outro ao Hospital regional de Ponta Porã. De acordo com informações, os mesmos se encontram internado em estado de observação.

Os agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica informaram que esperam que os mesmos melhorem e possam colaborar com a investigação, até o momento não foi possível já que as duas vítimas estariam machucados e sem poder falar.

Contudo os investigadores já tem conhecimento de que os sequestrados e torturados seriam executados em território paraguaio, onde os sequestradores possivelmente queimaria o corpo juntamente com o veículo. Pois no interior do veículo posteriormente abandonado foi encontrado combustível suficiente para tal ação, que está sendo investigado pela Polícia Técnica e investigadores da Divisão de Homicídios da Policia Nacional na cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

