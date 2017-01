Reforços, saídas, negociações… Veja como o Timão volta nesta quarta-feira

Corinthians se reapresenta sem nenhuma contratação de impacto e ainda procura outros reforços para 2017. Dos titulares em 2016, apenas Uendel deve sair

O Corinthians se reapresenta nesta quarta-feira à tarde cercado de dúvidas. Se por um lado não sofreu um novo desmanche, por outro o Timão investiu em reforços de pouca grife por conta da crise financeira. Mas as negociações continuam. A diretoria ainda tenta a contratação de mais jogadores para apagar a má impressão deixada no ano passado.

Veja abaixo um balanço de como o Timão inicia os treinos nesta quarta-feira:

QUEM CHEGOU?

O Corinthians tem até agora cinco jogadores contratados. Dois deles, os atacantes Jô, ex-Al-Shabab, e Luidy, do CRB, acertaram com o clube ainda em 2016. As novidades em 2017 são o atacante Kazim, do Coritiba, e o volante Gabriel, ex-Palmeiras. Pouco conhecido da torcida, o também volante Paulo Roberto, ex-Sport, também está à disposição de Fábio Carille.

QUEM PODE CHEGAR?

O Timão tem pressa para se reforçar e negocia com o zagueiro Pablo, do Bordeaux, da França, e o volante Fellipe Bastos, do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos. O clube corre atrás ainda de um meio-campista de criação. Jadson, campeão brasileiro pelo Timão em 2015, e Wagner, ex-Fluminense e Cruzeiro, são opções.

QUEM SAIU?

Ao contrário do início do ano passado, quando sofreu com o assédio chinês, o Corinthians deve perder apenas um jogador considerado titular. O lateral-esquerdo Uendel recebeu uma proposta do Internacional e está prestes a sair. Sem espaço no elenco, o goleiro Douglas foi emprestado ao Avaí, enquanto o volante Willians retornou ao Cruzeiro.

QUEM PODE SAIR?

A diretoria do Timão garante que não tem propostas por outros atletas, mas o meia Rodriguinho continua sendo assediado. O armador viveu ótimo momento no ano passado e despertou o interesse de clubes do exterior. Na semana passada, porém, ele ficou próximo de um acerto para renovar seu contrato por mais duas temporadas – o vínculo atual acaba em dezembro.

QUEM VOLTOU?

Apenas dois jogadores que retornam de empréstimos devem ser aproveitados por Fábio Carille. Depois de se destacar no Bahia, o lateral-esquerdo Moisés receberá uma chance no elenco e brigará com Guilherme Arana pela vaga de titular. Xodó da torcida, o volante Maycon regressa depois de disputar o Brasileirão pela Ponte Preta. Ele é visto pela como a maior promessa vinda da base nos últimos anos. O colombiano Mendoza retorna do empréstimo ao New York City, mas dificilmente será aproveitado.

QUEM VEM DA BASE?

No planejamento feito pela diretoria, nenhum garoto que disputa a Copa São Paulo deve ter chances na equipe profissional. A avaliação é de que o grupo ainda precisa de mais experiência. Mesmo assim, alguns deles serão promovidos para treinar com o elenco principal. São os casos do meio-campista Mantuan e do atacante Carlinhos. Léo Jabá, promovido no ano passado, deve pelo menos compor o banco de reservas.

COMO O TIME VAI JOGAR?

Fábio Carille ainda não decidiu qual esquema tático colocará em prática nos primeiros treinos. Tudo dependerá dos próximos jogadores que o Corinthians contratar. Mesmo assim, a equipe não apresentará grandes novidades. A tendência é de que o time seja montado no esquema 4-1-4-1, como na conquista do Brasileirão 2015, com uma variação para o 4-2-3-1.

Fonte: ge

