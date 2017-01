Regras para Seleção de Famílias no Projeto Lote Urbanizadas é alterado pela Agehab

Agehab (Agência Estadual de Habitação popular de Mato Grosso do Sul) publicou na data de hoje (04) uma portaria alterando parte das regras de pontuação e classificação dos pretendentes a participarem do Projeto Lote Urbanizado para a População de Baixa Renda, e dos outros projetos semelhantes.

A portaria da Agehab do começo deste ano altera os art. 2º da Portaria nº 66/2016 da Agência. Com a alteração do inciso IV do art. 2º, a pontuação concedida aos pretendentes não será mais influenciada pela renda bruta mensal da família.

Permanecem inalteradas as pontuações para os critérios de possuir filhos menores de 18 anos, ter idosos coabitando na família e pessoas com doenças crônicas incapacitantes.

A portaria também alterou o inciso I do art. 3 da Portaria nº 66, definindo que para a seleção dos pretendentes ao Projeto, será considerada como critério de desempate na pontuação a maior quantidade de dependentes das famílias.

A Portaria vale tanto para o Projeto Lote Urbanizado quanto para os Projetos Aquisição, Autoconstrução, Reforma e Ampliação de Unidade Habitacional para População de Baixa Renda, todos da Agehab. As mudanças passam a vigorar a partir desta quarta-feira.

