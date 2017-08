Reinaldo Azambuja deixa conversa sobre a crise do PSDB para Perillo resolver

Após propaganda partidária em rede nacional a crise interna do PSDB aumentou, pois ao criticar o governo de Michel Temer (PMDB) e propor uma discussão para a implantação do regime parlamentar no Brasil. Isto levou os apoiadores do governo a uma discussão sobre uma possível troca de comando tucano, em uma reunião sem a presença do governador de MS Reinaldo Azambuja (PSDB).

“Vou estar acompanhando o ministro ao longo do dia em Campo Grande e Dourados. Não estarei participando da reunião esta noite. Marconi Perillo (PSDB) é meu porta voz nessas tratativas (sic)”, afirmou o governador de MS Reinaldo Azambuja. O Governador está fazendo referência ao governador de Goiás, que irá participar de um encontro com o senador Aécio Neves, ex-presidente nacional do PSDB.

O Jornal Folha de São Paulo afirmou em sua publicação que um grupo de 10 parlamentares entre eles um fundador da sigla, estão ameaçando deixar o PSDB caso o senador Tasso Jereissati (CE) não deixe o comando do diretório nacional.

Esse impasse a ala pró-Temer e anti-Tasso será discutido hoje com o objetivo de uma solução para o partido e dois governadores são esperados para o encontro.

Contudo apenas o Governador goiano deverá comparecer. Pois o governador o sul-mato-grossense Reinaldo Azambuja passará o dia ao lado de um dos principais ministros do governo Temer, Mendonça Filho (DEM), da Educação.

