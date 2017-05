Reinaldo Azambuja diz que não merece investigação e rebate acusações do dono da JBS

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador voltou a rebater as denúncias feitas na delação de Wesley Batista, um dos donos da JBS, com duros ataques e acusações. O governador classificou o empresário de “bandido”, ao assegurar não ter recebido propina da empresa, tanto na campanha eleitoral de 2014 quanto pessoalmente, em troca de benefícios fiscais. “É uma inverdade, mentira deslavada que parece piada”, reagiu Azambuja.

Azambuja, “classificou Wesley de bandido, pois para se librar da prisão, faz delação”. O governador desafiou o empresário a apresentar provas e documentos sobre o pagamento de propina. E afirmou que “Estamos ouvindo há um ano muitas empresas que ficaram milionárias nos governos anteriores. Devem explicações”.

O governador também estranhou a acusação de pagar a conta do então senador Delcídio do Amaral, na época do PT, a empresa JBS, por ser a vencedora da disputa eleitoral. . “Todo mundo sabe como foi o enfrentamento na campanha eleitoral de 2014”, afirmou. “Tivemos forte enfrentamento contra Delcídio, contra Nelson Trad [Filho], e é piada dizer em acordo que um pagaria a conta do outro”, ressaltou.

O Governador Azambuja indignado com a citação do seu nome nas delações que não só se defendeu mas acusou a JBS e fez desabafo. “Isso é impensável de pessoa que tem muito a esclarecer ao Brasil pelo enriquecimento do grupo”, afirmou. A empresa foi beneficiada com mais de R$ 12 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os irmãos Joesley e Wesley ficaram bilionários à custa do dinheiro do contribuinte por meio de empréstimo temerário.

