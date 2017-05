Reinaldo Azambuja diz que reajuste para servidores é ‘quase impossível’

O Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), declarou que os servidores estaduais correm grande risco de não ter reajuste salarial em 2017. A repercussão negativa gerou revolta entre os sindicalistas. O governador na tarde de terça-feira (28) afirmou que “o reajuste é quase impossível”.

Azambuja deu uma série de justificativas que impedem, segundo ele, o incremento salarial. As justificativas são: o aumento de 34% na folha salarial nos últimos dois anos depois de plano de Cargos e Carreiras, implantado pelo ex-governador André Puccinelli (PMDB). O chefe do Executivo também relembrou a crise financeira que o país atravessa e a prorrogação do abono salarial de até R$ 200, que acabaria neste mês, mas foi estendido até março do ano que vem.

Roberto Botarelli, presidente da Fetems a declaração de Azambuja causa enorme preocupação. E salientou que “É preocupante. Queremos a perda de 7,45%, entre ano passado e esse ano, incorporação do abono e ganho real. Só o abono prorrogado está totalmente fora, a gente tem que conversar na mesa, só pela imprensa fica mais difícil. A gente precisa de diálogo”.

Vice-presidente do Sinsap (Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de MS), Lourival Mota, também avaliou a declaração de Azambuja como preocupante, e reafirmou o fato do salário estar defasado há três anos. “Se confirmar, é realmente preocupante. O abono, quando deliberaram, nos disseram que não haveria redução salarial. Reajuste zero é o que estão nos apresentado agora.

