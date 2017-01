Reinaldo interrompe férias e confirma presença em assinatura de convênio

O governador Reinaldo Azambuja, mesmo ainda de férias, confirmou presença no ato de assinatura de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande, esta manhã, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, com a vice-governadora em exercício, Rose Modesto, e o prefeito Marquinhos Trad.

Esta não é a primeira vez que Reinaldo Azambuja interrompe suas férias de 20 dias, iniciada no dia 10 deste mês com retorno no dia 30. Ontem ele participou da abertura da Showtec 2017, evento promovido pelo setor do agronegócio, em Maracaju.

O convênio que será assinado esta manhã prevê investimentos de R$ 50 milhões na operação tapa-buracos nas ruas e avenidas da Capital. Governo e prefeitura vão investir R$ 25 milhões cada em duas etapas. Na etapa de tapa-buracos, considerada emergencial, serão liberados R$ 20 milhões (R$ 10 milhões cada).

A segunda etapa terá R$ 30 milhões para os serviços de revitalização e manutenção de ruas e avenidas de Campo Grande. Em nota, o Governo do Estado anunciou que utilizará recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento Rodoviário de Mato Grosso do Sul) em sua participação no convênio com a prefeitura.

