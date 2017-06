Reinaldo tenta escapar de Fachin na relatoria sobre denúncia de propina da JBS

O Governador Reinaldo Azambuja tentou sem sucesso desqualificar as denúncias dos delatores da JBS e dos empresários sul-mato-grossenses. Em decorrência disso o governador solicitou ao STF que o ministro Fachin não seja o relator da ação aberta no mês passado, depois que a PGR encaminhou ao supremo denúncia contra Reinaldo. Denúncia esta por ter recebido milhões em propina paga aos empresários em troca de benefícios fiscais.

Gustavo Passarelli, advogado do Governador relatou ao Midiamax que o pedido em questão de ordem foi protocolado no STF na quinta-feira (1º), mas só foi distribuído ontem (6). A defesa de Reinaldo a tentativa de escapar da relatoria do ministro Fachin é justificado pelo fato das denúncias provenientes dos delatores da JBS que tem relação com a Operação Lava Jato, sob a responsabilidade do ministro no supremo.

Passarelli afirmou que “Protocolamos junto ao ministro Fachin dizendo que ele não poderia ter recebido colaboração da JBS porque os fatos não são vinculados à Lava Jato. Pedimos que ele reconsidere e determine a distribuição livre para outro relator”

Cármen Lucia, presidente do STF, deve marcar uma data para a audiência julgamento que decidirá se Fachin deixa ou não a relatoria do processo de Azambuja. A decisão será colegiada, ou seja, sairá da decisão da maioria dos ministros em plenário.

Um outro pedido feito pela defesa do governador seria a troca do relator e que o STF anule as delações dos empresários do grupo JBS. Pois de acordo com a defesa do governador, houve ilegalidade na forma como foi conduzida as delações. Isto se faz porque a PGR garantiu que os delatores não seriam denunciados ao judiciário. “Isso viola o que diz a lei”, afirmou Passarelli.

Celso de Melo, ministro analisará esta segunda petição.

Comentários