Renato Câmara é homenageado com a medalha Dom Pedro II

O deputado estadual Renato Câmara (PMDB) recebeu nesta sexta-feira (30), em Campo Grande, a Medalha Imperador Dom Pedro II, concedida pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. A comenda é a mais alta honraria da instituição e é destinada a agraciar as instituições, autoridades e pessoas que prestam relevantes e notáveis serviços à corporação.

A comenda também é destinada a patentear o público reconhecimento pelos bons serviços prestados pelos oficiais à prevenção de acidentes em geral, à segurança e a tranquilidade do Estado, que receberam na oportunidade Medalhas de Ouro, Prata e Bronze, com seus passadores, respectivamente por seus 30 anos, 20 anos e 10 anos de serviços prestados à corporação.

Condecorado, Renato Câmara fez questão de ressaltar sua alegria e satisfação pela homenagem prestada pelo Corpo de Bombeiros do Estado. O deputado destacou o trabalho prestado pela corporação no atendimento à população. “Foi uma grande honra receber a medalha Dom Pedro II, que representa uma das maiores condecorações do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. A homenagem se torna ao ainda mais especial por ser concedida por uma das instituições públicas de maior credibilidade perante a população e que desempenha um trabalho de excelência em nosso Estado, salvando vidas e dando o apoio e auxílio à comunidade em diversas situações. Sou grato ao Corpo de Bombeiros e a toda sua corporação”, elogiou Renato Câmara.

De acordo com o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Esli Ricardo de Lima, a entrega da Medalha comemora o Dia Nacional do Bombeiro Militar, celebrado em 2 de julho. “O patrono Dom Pedro II criou a primeira corporação do Brasil, no Rio de Janeiro”, contou. Segundo ele, nessa data, além de homenagear aqueles que colaboraram com os serviços dos Bombeiros, é promovida a integração entre a sociedade civil e a instituição. “A gente traz a sociedade para dentro da unidade, mostramos às pessoas os trabalhos dos bombeiros em prol da vida”, finaliza ele.

