Renato Câmara entrega emendas em Iguatemi e Ivinhema

O trabalho do deputado estadual Renato Câmara (PMDB) continua resultando em melhorias para os municípios do Estado. Desta vez, os municípios beneficiados foram Iguatemi e Ivinhema, que receberam a visita do deputado para a entrega de importantes estruturas para as áreas da educação e segurança pública.

Na sexta-feira (30), Renato Câmara esteve em Iguatemi, onde prestigiou a abertura do JIO (Jogos Internos da Escola Estadual 8 de Maio). Na ocasião, o deputado aproveitou para fazer a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil que possibilitou a compra de materiais esportivos e equipamentos de informática para escola.

“A educação é sempre uma prioridade do nosso mandato. Dentro do possível, temos destinado nossas emendas para levar melhorias as escolas do Estado. A Escola 8 de Maio é um destes casos. A escola realiza um trabalho belíssimo na área esportiva, revelando atletas e organizando competições que devem servir de espelho para todo o Estado, como é o caso do JIO, que movimenta toda Iguatemi e consegue atrair mais de 2 mil pessoas apenas para a cerimônia de abertura”, destacou Renato Câmara.

O diretor da escola Saulo Abreu agradeceu a parceria o apoio do deputado aos projetos da 8 de maio. “A comunidade escolar da Escola 8 de Maio só tem a agradecer ao deputado Renato Câmara pelo comprometimento com a educação e com a nossa instituição”, disse.

IVINHEMA

Já nesta segunda-feira, Renato Câmara esteve em Ivinhema, onde fez a entrega de duas emendas parlamentares. A primeira foi na sede do Corpo de Bombeiros no município. A emenda de R$ 20 mil apresentada por Renato ao Orçamento do Estado de 2016 possibilitou a aquisição de 17 novos capacetes para a corporação. O deputado salientou que a emenda tem o objetivo de garantir melhores condições de trabalho e mais segurança aos bombeiros no exercício das atividades. “O Corpo de Bombeiros é uma instituição respeitadíssimo e que presta serviços imprescindíveis a nossa comunidade, por isso, tem todo meu carinho, respeito e admiração. Sabemos das inúmeras demandas da corporação e poder colaborar, trazendo equipamentos novos e modernos é sempre uma satisfação”, enfatizou Renato Câmara.

Em seguida, o deputado, acompanhado do prefeito Tuta, do presidente da Câmara Edmilson Fotógrafo, dos vereadores João Tortinho, Dr. Messias, Valter Petrelli e diversas lideranças do município, esteve na Escola Municipal Sidiney Carlos Costa, onde ao lado do deputado estadual João Grandão (PT) fez a entrega das melhorias na cobertura da quadra poliesportiva da escola. A obra demanda investimentos de R$ 57 mil e foi custeado através de emendas parlamentares apresentadas por Renato Câmara e João Grandão (R$ 20 mil cada), com a contrapartida da Prefeitura de Ivinhema.

Presente nas duas solenidades, o prefeito Tuta agradeceu ao comprometimento de Renato Câmara com Ivinhema. Conforme o prefeito, Renato tem sido um importante parceiro do município na Assembleia Legislativa, atuando sempre em busca de melhorias e novas estruturas para Ivinhema. “Só temos a agradecer ao deputado Renato Câmara pelo apoio a Ivinhema. É um filho da terra e verdadeiro parceiro da nossa gestão e da população, atendendo sempre às demandas e anseios do nosso município”, disse o prefeito.

