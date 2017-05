Renato Câmara homenageia pioneiros japoneses em Dourados

Pioneiros japoneses da região da Grande Dourados, Vale do Ivinhema e Campo Grande serão homenageados nesta sexta-feira, dia 26, em Dourados, em cerimônia que acontece no plenário da Câmara Municipal, com início às 19h. 42 pessoas de 12 municípios receberão a “Comenda de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, proposta pelo deputado estadual Renato Câmara (PMDB).

Essa comenda, instituída pela resolução nº 84/16, homenageia japoneses pioneiros e seus filhos que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Entre eles estão pessoas que nasceram no Japão e outros Estados, mas que desde muito cedo vivem em Mato Grosso do Sul, dando contribuição especial para o seu crescimento econômico e desenvolvimento social e cultural.

“É uma grande alegria homenagear estes pioneiros que deram a sua grande contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado. Partilharam conosco uma cultura milenar, que é a japonesa, trazendo tecnologia para a produção no campo, inovando o comércio, investindo na indústria e enriquecendo a nossa cultura. É uma justa homenagem a um povo trabalhador e dedicado que enfrentou tempos difíceis nos sertões do nosso Estado e ajudaram a colonizá-lo e coloca-lo no ritmo do desenvolvimento”, afirma o deputado Renato Câmara.

No ano de 2015, o primeiro de seu mandato como deputado estadual, Renato Câmara, em parceria com o deputado George Takimoto (PDT), realizou uma homenagem à Colônia Japonesa de Mato Grosso do Sul, com a entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo relativo aos 120 anos do Tratado da Amizade, Comércio e Navegação Brasil-Japão.

A homenagem celebrou o tratado que foi assinado entre Brasil e Japão em 1895 e oficializou as relações diplomáticas entre os dois países, que possibilitou a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil em 1908 no navio Kasato Maru, no Porto de Santos (SP) com 791 imigrantes. Foram homenageadas várias personalidades, de todo o Estado.

Agora, nesta solenidade, Renato homenageia os imigrantes e seus descendentes que vieram para Mato Grosso do Sul pelo trabalho fundamental no processo de desenvolvimento do Estado.

